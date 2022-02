Batatais supera a média estadual no número de crianças vacinadas contra a Covid-19

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta semana que o avanço da vacinação infantil contra Covid-19 já supera, em um mês, os números de países desenvolvidos e chega quase ao dobro dos EUA. Mais de 60% do público de cinco a 11 anos do estado já recebeu a primeira dose.

Nos EUA, a vacinação de crianças atingiu apenas 32% dessa população no país, apesar de ter começado em novembro de 2021, de acordo com o site do Centro de Controle de Doenças do país.

Aqui em Batatais, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse número é ainda maior, com 3524 crianças, de 5 a 11 anos, vacinadas até esta quinta-feira, 17 de fevereiro, somando 64,4% do público alvo.

“Isso demonstra o grau de importância que a população está dando a campanha. Ficamos felizes com o resultado e vamos avançando cada vez mais, lembrando que quando mais pessoas vacinadas, menor será o número de pacientes que precisam de internação”, destacou a Secretária Bruna Toneti.

Fonte: Prefeitura de Batatais