Sequenciamento do Butantan revela as variantes da Covid em circulação no município

A Prefeitura de Batatais recebeu do Instituto Butantan o sequenciamento genômico das amostras coletadas de pacientes do nosso município que tiveram a Covid-19. O estudo detectou 12 casos da variante AY.99.2 – provavelmente de origem da Índia, em dezembro, e 84 casos da variante BA.1 – Ômicron, no mês de janeiro.

Com a informação, a Secretaria Municipal de Saúde confirma o que já se previa, quanto ao motivo da disparada de casos de covid na cidade no início deste ano, uma vez que a variante Ômicron é mais contagiosa.

A variante Ômicron do coronavírus foi identificada no mundo em novembro de 2021. Desde a classificação da cepa como uma variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foram detectadas diferentes outra linhagens da variante, incluindo subvariantes chamadas de BA.1, BA.1.1, BA.2 e BA.3.

A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é para que a população continue em estado de alerta, atendendo todos os chamados da vacinação e tomando as medidas recomendadas desde o início da pandemia, como uso de máscaras, álcool em gel e evitando aglomerações.

Fonte: Prefeitura de Batatais