Secretaria de Obras inicia mega operação tapa-buracos

Após o fim do período de chuvas na cidade, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, inicia hoje uma mega operação tapa-buracos na cidade de Batatais.

Foram adquiridos para este ano, a quantidade de 1.500 toneladas de asfalto quente. Além disso, o Município conta também com a produção interna de asfalto frio na Usina de Asfalto, que foi reativada em setembro do último ano pela atual administração para otimizar as operações.

“Serão meses de trabalho intenso; iniciaremos pelas vias de maior fluxo, chegando aos bairros individualmente nas próximas semanas”, ressaltou o Diretor de Serviços Públicos, José Mário Cavallini.

“São anos de investimentos deficitários nas vias do nosso município. É um das questões que mais necessitam de intervenção para garantir melhor qualidade de vida ao batataense. Hoje, gracas a Deus e ao trabalho de nossa equipe, estamos conseguindo mais essa conquista para a população. É uma mega operação que Batatais merece e começa a se tornar realidade”, disse o prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais