Presidente do Fundo Social de Batatais participa do Comitê Regional de Inclusão Produtiva

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Batatais, Roselara Goreti de Castro, participou nesta terça-feira, 22 de fevereiro, da primeira reunião remota do Comitê Regional do Eixo de Inclusão Produtiva, que faz parte do Programa de Articulação Regional de Políticas Públicas.

Trata-se de um trabalho que busca fortalecer as ações nos municípios por meio de uma parceria das prefeituras com a Fundação Getúlio Vargas e Sebrae.

Nesta reunião foi discutido o plano de ação do comitê, que conta com 19 cidades da regional de Franca, sendo 46 participantes deste eixo.

“Tem sido muito importante participar desse Programa Regional, pois temos feito a troca de experiências e ideias sempre no intuito de melhorarmos o atendimento à população de nossa cidade”, ressaltou Roselara.

Fonte: Prefeitura de Batatais