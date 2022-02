Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou em um ar-condicionado no último andar, e as chamas foram extintas pouco depois das 14h, quando teve início o trabalho de rescaldo. O edifício tem 26 pavimentos e cerca de 500 pessoas costumam circular por ele.

Dez equipes e 35 bombeiros foram enviados ao local para combater o fogo e ajudar na evacuação do prédio, que fica no número 1.337 da avenida. As chamas chamaram a atenção de muitas pessoas que passavam pelo local no momento.

Bombeiros atendem chamado de incêndio em prédio da Avenida Paulista nesta quinta-feira (24) — Foto: Divulgação

“É um prédio comercial. Não há vítimas. Estamos retirando as pessoas, fazendo a evacuação do prédio de maneira rápida para que ninguém seja afetado. Estamos fazendo o combate do fogo para que não passe para outros andares”, disse o porta-voz dos bombeiros, Marcos Palumbo.

Viaturas dos bombeiros durante operação para apagar chamas em prédio da Avenida Paulista — Foto: Divulgação

A SPTrans informou que 17 linhas de ônibus foram desviadas no sentido Paraíso desde as 13h30 em razão do incêndio. O trânsito no sentido Paraíso foi interditado parcialmente.

Em nota enviada às 15h, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que, devido ao incêndio, “a via foi interditada em ambos os sentidos por volta das 13h20. O policiamento bloqueou a Av Bernardino de Campos, junto à Praça Oswaldo Cruz. O fluxo de veículos foi desviado pela Rua Cincinato Braga, no sentido Consolação. No sentido oposto, a Paulista foi bloqueada no cruzamento com a Peixoto Gomide. Por volta das 14h20 o sentido Consolação da avenida foi liberado pelo policiamento. Agentes da CET permanecem em apoio às equipes da PM e do Corpo de Bombeiros trabalhando no local”.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que a Defesa Civil está no local com três equipes, “e os agentes aguardam o final do trabalho dos bombeiros para realizar a vistoria”.

50 anos do incêndio no Edifício Andraus

Nesta quinta-feira (24), completa 50 anos do incêndio no Edifício Andraus, localizado na Avenida São João, no Centro de São Paulo. O fogo começou depois de um curto-circuito em uma das lojas do prédio e deixou 16 mortos e mais de 300 feridos.

Em minutos, explosões fizeram a estrutura do prédio de 32 andares tremer. Os sobreviventes foram retirados por helicópteros, no terraço e por uma ponte improvisada que uniu o Andraus em chamas a outro prédio.

A densa fumaça do incêndio desta quarta pôde ser observada até de bairros vizinhos. Veja fotos abaixo:

Pessoas na calçada da Avenida Paulista após evacuação de prédio por conta de incêndio. — Foto: Arquivo pessoal