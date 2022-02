Saúde e Bem Estar – Difusora e Rádio 2 (25-02-22)

Apesar do cancelamento de desfiles e blocos de rua, muitas pessoas vão festejar neste carnaval e um item que não deve ser esquecido é a máscara facial. Outro cuidado é com o tempo de duração do dispositivo, reforça a dermatologista Kédima Nassif, que participa deste Saúde e Bem Estar.