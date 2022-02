As duas fabricantes são as que mais convocaram recalls por conta da falha dos airbags da Takata. No Brasil, a Toyota já chamou 1,3 milhão de proprietários para substituir as bolsas defeituosas. Segundo a empresa, 61,2% dos veículos já tiveram a peça trocada.

A Honda, com 906 mil automóveis convocados e 1,6 milhão de airbags para serem trocados, diz que 76,6% dos clientes já fizeram o reparo.

As marcas também estão entre as que mais têm se esforçado para tentar levar os donos de automóveis com airbags defeituosos para as concessionárias e realizar o recall.

O que disseram as marcas