Fundo Social e parceiros intensificam campanha de arrecadação de medicamentos para a Farmácia Solidária

O Fundo Social de Solidariedade está intensificando a campanha de arrecadação de medicamentos para a Farmácia Solidária, mantida na parceria com a Loja Maçônica Washington Luís e Secretária Municipal de Saúde.

Segundo a presidente, Roselara Goreti de Castro, até o dia 31 de março o trabalho contará com a participação dos membros das instituições paramaçônicas: Guardiãs das Virtudes, da Ordem Arco-íris, e Cavaleiros da Nova Era, da Ordem Demolay.

Os postos de arrecadação são: a própria farmácia, que fica na Avenida 14 de março, 1470; a sede do Fundo Social, na sala 6 do Ciac, na Praça Cônego Joaquim Alves; supermercados Nori, da Vila Maria, Vila Lídia e Aeroporto e supermercados Real, do centro e Riachuelo.

“O Fundo Social convida você a fazer a doação de medicamentos que não usa mais e está guardado aí na sua casa. Colabore para que mais pessoas possam ser atendidas pela Farmácia Solidária”, destacou Roselara, ressaltando que esses medicamentos podem fazer a diferença no tratamento de muitas pessoas.

Fonte: Prefeitura de Batatais