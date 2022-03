Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora/Rádio 2 – 02-03-22

Com diversos nutrientes na composição, o café deixa o organismo mais ativo e é a segunda bebida mais consumida no Brasil. Mas quem apresenta sensibilidade à cafeína deve evitar café, alerta a nutricionista Carolina Nunes, no Saúde e Bem Estar de hoje