Fundo Social recebe doação de 600 cestas de alimentos do Governo do Estado de São Paulo

Em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo e o Governo do Estado, o Fundo Social de Batatais recebeu a doação de 600 cestas de alimentos.

Segundo a Presidente do Fundo Social, Roselara Goreti de Castro, esta doação será de suma importância nesse momento em que ainda nesse período de pandemia e crise econômica.

“Esses alimentos chegaram em um momento em que estamos com muita demanda de atendimento para ajudar as pessoas em estado de vulnerabilidade e vai ajudar neste atendimento”.

Fonte: Prefeitura de Batatais