Batatais recebe Campanha de arrecadação de óleo usado

No próximo dia 23 de março, das 7h30 às 14 horas, a empresa Brejeiro, em parceria com a Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estará realizando a Campanha de Arrecadação de Óleo Usado.

Para isso será montada uma tenda em frente ao Terminal Rodoviário, na calçada do Lago Municipal Ophelia Borges Silva Alves, recolhendo óleo de cozinha usado. Dois litros de óleo usado dão direito a um óleo ou um quilo de arroz Brejeiro, além de um brinde. Quem levar uma embalagem de 900 ml de óleo usado ganha um picolé.

A Secretaria de Meio Ambiente lembra que o óleo de cozinha descartado de maneira incorreta é um grande contaminante do meio ambiente.

“É uma ação importante, onde o óleo é recolhido, preservando a natureza e ao mesmo tempo a população é beneficiada”, destacou o Secretário Lucas Camargo Tofetti.

Fonte: Prefeitura de Batatais