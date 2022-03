Imposto de Renda 2022: prazo para declarar começa hoje; veja regras e documentos necessários

A declaração do Imposto de Renda 2022 começa nesta segunda-feira (7) e o prazo para o envio vai até 29 de abril. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira (7), o programa do Imposto de Renda 2022 – clique aqui e veja como baixar – usado para preencher e enviar a declaração. A Receita espera recebe 34,1 milhões de declarações até o fim do prazo.

Entre as novidades deste ano estão a possibilidade de pagar imposto e receber a restituição via Pix e a ampliação da funcionalidade da declaração pré-preenchida, liberada em todas as plataformas disponíveis para o preenchimento da declaração e não só pelo portal e-Cac, como era até o ano passado.