Secretaria de Educação lança álbum de figurinhas de Batatais

Entre as atividades programadas pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, para comemorar o aniversário da cidade, ocorrerá na sexta-feira, 11 de março, o lançamento do álbum de figurinhas de Batatais.

Segundo o Secretário Victor Hugo Junqueira, o álbum, com 10 páginas, apresenta a riqueza arquitetônica e cultural do município. “Com esse material os alunos poderão conhecer alguns aspectos importantes da nossa história”, afirmou.

A edição do álbum se deu a partir do trabalho de conclusão do curso da Pesquisadora Cultural Alessandra Baltazar, em Especialização em Educação e Patrimônio Cultural e Artístico, pela Universidade de Brasília, com o tema “Gestão coletiva do patrimônio cultural de Batatais: preservação do passado e possibilidade de futuro”.

“A proposta surgiu a partir de uma redação que minha filha desenvolveu para a escola com o desenvolvimento de um roteiro de passeio por três dias em Batatais e também da observação do quanto à coleção de figurinhas na época da Copa do Mundo envolve a família toda para completar o álbum. Terminada a especialização, apresentei a proposta para a Secretaria de Educação que prontamente se interessou em colocar este projeto em ação”, disse Alessandra.

Neste primeiro álbum, os temas são: Santuário, Praça Cônego Joaquim Alves, Casa da Cultura, Casas Antigas, Bairro Castelo, Lago, Bosque, Centro de Documentação da II Guerra e calendário dos Eventos Culturais.

“Precisamos ter orgulho e valorizar essa cidade que nos acolhe. Agradecemos a Alessandra que concedeu e elaborou o material. Não foi um percurso fácil, mas, depois de tantas idas e vindas, conseguimos concretizar mais esse sonho”, afirmou o Secretário de Educação.

Fonte: Prefeitura de Batatais