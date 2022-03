Alunos da Rede Municipal de Educação passam por avaliação de aprendizagem

Os alunos da Rede Municipal de Educação de Batatais estão realizando nesta semana a avaliação diagnóstica do SIEM – Simulado Interno da Educação Municipal. A avaliação, composta por questões de Língua Portuguesa, Matemática e uma Redação, é elaborada com base nas habilidades do Currículo Paulista.

O SIEM é aplicado em três momentos ao longo do ano: avaliação diagnóstica (março), avaliação processual (agosto) e avaliação final (novembro), com o objetivo de avaliar o processo e a evolução da aprendizagem dos alunos, produzindo informações necessárias para orientar o trabalho pedagógico e avançar na qualidade educacional.

Segundo o Secretário de Educação Victor Hugo Junqueira, nesse momento de retomada das aulas presenciais, além das sondagens e avaliação dos professores, o SIEM é mais um instrumento para diagnosticar a aprendizagem dos estudantes e traçar um perfil da rede, para que, a partir dos dados, analisar quais habilidades devem ser priorizadas, para melhorar as estratégias e identificar a necessidade de apoio pedagógico.

Fonte: Prefeitura de Batatais