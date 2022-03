O mega-aumento gerou filas nos postos pelo país e protestos de motoristas. Ele ocorreu após 57 dias sem reajustes e tem relação com a disparada nos preços dos petróleo no mercado internacional devido à guerra da Ucrânia .

“Eu quero cumprimentar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados pela aprovação de projeto que visa, na prática, suavizar o aumento no óleo diesel no dia de ontem”, disse Bolsonaro durante evento no Palácio do Planalto em que o governo anunciou um plano para o setor de fertilizantes.