O Banco Central do Brasil (BC) liberou nesta segunda-feira (14) o dinheiro esquecido em bancos para novo grupo. Pessoas e empresas nascidas e criadas entre 1968 e 1983 podem acessar os valores a receber no site valoresareceber.bcb.gov.br e vão poder pedir o resgate do dinheiro até o próximo sábado (19), dia da repescagem.

Bom lembrar a quem fez a consulta no Sistema de Valores a Receber (SVR) e descobriu que tem algo para resgatar que é preciso seguir a data e o horário indicados pelo sistema: das 4h às 14h ou das 14h até meia-noite.

Nesta primeira fase serão devolvidos R$ 3,9 bilhões dos cerca de R$ 8 bilhões ‘esquecidos’ e a liberação do dinheiro vai ser feita até 26 de março. O calendário de resgate terá datas para saque e repescagem para quem perder a data agendada.

De 7 a 11 de março o resgate foi liberado para pessoas e empresas nascidas ou criadas até 1968. De 14 a 18 de março será a vez dos pessoas e CNPJs com data de nascimento ou criação entre 1968 e 1983. Por fim, entre 21 e 25 de março, vão poder movimentar o dinheiro quem nasceu a partir de 1983.

Todos os grupos vão ter direito a repescagem. As datas para a segunda chance vão ser em 12, 19 e 26 de março, uma para cada grupo, respectivamente. (veja calendário de resgate abaixo).

Calendário de resgate – dinheiro ‘esquecido em bancos’ Data de nascimento (pessoa) ou de criação (empresa) Período de agendamento (consulta e resgate) Data de repescagem (para quem perder a data agendada) Antes de 1968 de 07 a 11/3 12/3 Entre 1968 e 1983 de 14 a 18/3 19/3 Após 1983 de 21 a 25/3 26/3

Veja como consultar e resgatar o dinheiro esquecido em bancos