Projetos da Saúde de Batatais estão presentes na 18ª Mostra de Experiências Exitosas nos Municípios

Estão sendo realizadas no 35º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que começou nesta quarta-feira, dia 16, e termina na sexta-feira, dia 18 no formato online, a 18ª Mostra de Experiências Exitosas nos Municípios e o 11º Prêmio David Capistrano. Este prêmio representa o reconhecimento do mérito dos atores envolvidos e é um incentivo às experiências transformadoras na gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS).

O município de Batatais está presente com cinco trabalhos apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde. São eles:

– Isolamento Inteligente: uma experiência de mapeamento epidemiológico como estratégia de combate à pandemia da COVID-19 na gestão em saúde pública de Batatais. Autores: Adrielle Naiara Toneti, Antonio Claret Dal Picolo Junior, Bruna Francielle Toneti, Maristela de Sousa, Ricardo Mele Filho, Rodrigo Tomazelli, Silvana Frezza Pisa, Viviane Aparecida Faria Batista;

– Desenvolvimento de um software para a garantia do acesso da população e sistematização das campanhas de vacinação contra a COVID-19 em Batatais. Autores: Bruna Francielle Toneti, Danielle Dornellas Diniz e Fernanda Palma da Fonseca;

– “O que fazer quando seu bebê engasgar?”: um relato de experiência de capacitação numa parceria entre as secretarias de saúde e educação do município de Batatais e a USP em tempos de pandemia. Autores: Bruna Francielle Toneti, Edireli Melo de Pinto, Fernanda dos Santos Nogueira de Góes, Laura Penharvel Moretto, Luiz Donizeti da Silva, Marina Medeiros Rosa, Maristela de Sousa, Patricia Mendonça Bertoldi, Rosangela Andrade Aukar de Camargo, Victor Hugo Junqueira e Viviane Aparecida Faria Batista;

– Odonto/fono Bebê: uma experiência na atenção básica em Batatais. Autores: Bruna Francielle Toneti, Maristela de Sousa, Michele Cristina Malverse, Patrícia Mendonça Bertoldi, Teresa Cristina Freitas Soares de Campos e Viviane Aparecida Faria Batista;

– Educação permanente com Simulação clínica in situ: Capacitação da equipe de urgência e emergência no cenário da pandemia. Autores: Bruna Francielle Toneti, Daniele Monteiro Vilela, Fernanda dos Santos Nogueira de Góes, Luiz Donizeti da Silva, Maria Célia Barcelos Dalri, Marina Medeiros Rosa, Maristela de Sousa, Patricia Mendonça Bertoldi, Rosangela Andrade Aukar de Camargo e Viviane Aparecida Faria Batista.

Segundo a Secretária de Saúde, Bruna Toneti, todos os trabalhos revelam práticas de gestão do Sistema ou do cuidado em saúde, que efetivam os princípios norteadores do SUS, quais sejam: universalidade, integralidade, eqüidade e participação social.

Fonte: Prefeitura de Batatais