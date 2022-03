Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 165 milhões

A Caixa realiza nesta quarta-feira o sorteio do concurso 2.463 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 165 milhões. O prêmio já é o quinto maior da modalidade em concursos regulares, sem considerar a Mega da Virada.

O sorteio será realizado às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50. Além da aposta mínima, de seis números, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 165 milhões e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 825 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir no setor imobiliário, o valor é suficiente para comprar 33 prédios comerciais de R$ 5 milhões cada.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Fonte: O Globo

Foto: Márcia Foletto / Agência O Globo