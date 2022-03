Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora e Rádio 2 (18-03-22)

Com a chegada do outono, crianças, idosos e pessoas alérgicas devem reforçar os cuidados para prevenir gripes e resfriados. No Saúde e Bem Estar de hoje, o alergista Clóvis Galvão lembra da importância de lavar as mãos, arejar e umedecer o ambiente.