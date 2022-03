Vacinação de rotina volta a ser realizada em todas as unidades de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde comunica à população que todas as unidades do município voltam a realizar as vacinas de rotina a partir de segunda-feira, 21 de março.

Com as campanhas de vacinação contra a Covid-19, os demais imunizantes estavam sendo aplicados apenas no Centro de Saúde José de Mello e Silva, na região central, que se manterá como mais um ponto de vacinação a partir de agora.

Os responsáveis por cada uma das unidades básicas já estão providenciando a reposição de todo o material necessário e as campanhas permanentes de vacinação seguirão por toda a cidade.

Fonte: Semusa