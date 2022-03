Secretaria de Assistência Social promoveu oficina de ovos de páscoa

Dando continuidade as comemorações pelo dia das mulheres, aconteceu nestes dias 16, 17, e 18 de março, a Oficina de Ovos de Páscoa e Trufas na Secretaria Municipal de Assistência Social.

A capacitação contou com a participação de famílias cadastradas dos três centros de referência do município: Cras Vila Lídia, Cras Jardim Santa Luiza e CRAS Vila Cruzeiro.

Segundo a Secretária Fernanda Girardi, a atividade coletiva promoveu o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além de proporcionar o empoderamento dessas mulheres que podem agora, durante o período da Páscoa, através do conhecimento adquirido, ter uma nova fonte de renda.

As oficinas proporcionadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social além de possibilitar a geração de renda, também aproximam as famílias dos CRAS que estão retomando as atividades coletivas.

Fonte: Prefeitura de Batatais