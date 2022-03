Polo do Projeto Guri de Batatais está com inscrições abertas

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Cultura, informa que o Polo do Projeto Guri está com inscrições abertas para os cursos de: flauta transversal, sax, clarinete, trombone, trompete, eufonio, violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, percussão, coral e iniciação musical.

Podem participar crianças e adolescentes, de 06 a 17 anos incompletos. Os documentos necessários para matrícula são: RG ou certidão de nascimento do aluno, RG do responsável, comprovante de residência e declaração escolar que o aluno está matriculado no período da manhã. As inscrições estarão sendo realizadas até 28 de março no Centro Cultural Professor Sérgio Laurato (antigo Sesi).

O Guri é mantido por meio de parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Fonte: Prefeitura de Batatais