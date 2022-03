Prefeito Juninho Gaspar quer a inclusão de Batatais no Programa Estadual Vida Longa para atendimento aos idosos

O Prefeito Juninho Gaspar, juntamente com a Vereadora Marilda Covas e o Diretor de Esportes, Sandro Lemes Araújo, se reuniu recentemente com o Secretário Estadual de Habitação, Flávio Amary, acompanhados da Deputada Analice Fernandes, para entregar a solicitação de inclusão de Batatais no “Vida Longa”.

Trata-se de um programa do Governo do Estado que prevê a construção de empreendimentos especialmente projetados para atender às necessidades habitacionais de idosos que vivem sozinhos, em situação de vulnerabilidade social. “É um programa muito interessante que integra a política habitacional e tem o caráter protetivo, com investimento de R$ 5 milhões. Já indicamos inclusive um local para implantar em nossa cidade e estamos aguardando”, informou o Prefeito.

Os imóveis do programa são projetados segundo parâmetros de acessibilidade do Desenho Universal, que estabelecem um conceito arquitetônico adaptável para permitir facilidade no uso da moradia por qualquer indivíduo com dificuldade de locomoção, temporária ou permanente.

Com até 28 unidades, o conjunto habitacional tem imóveis de 28 metros quadrados de área privativa cada, distribuídos em cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço. Os residenciais possuirão espaços comuns para convivência e lazer, com salão com refeitório e área para assistir televisão, área com churrasqueira e forno à lenha, aparelhos para atividade física, mesa de jogos, bancos de jardim, horta elevada e paisagismo.

“Com o apoio da Deputada Analice Fernandes estamos confiantes que vamos conseguir implantar o programa em Batatais”, destacou a Vereadora Marilda Covas.

Fonte: Prefeitura de Batatais