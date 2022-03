Rotaract de Batatais fez doação de 768 peças de roupas e calçados para o Fundo Social de Solidariedade

Numa ação do Rotaract de Batatais foram arrecadados 768 itens, entre roupas e calçados, que foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

O trabalho seguirá, segundo a representante do clube, Maria Eugênia Ribeiro Piza, que fez a entrega do material, juntamente com Thais C. Chiocca, atual presidente do Rotaract.

“Foi preciso ouvir que, durante as estações quentes, as pessoas ainda precisam de doações de roupas, para que tivesse a quebra da “campanha do agasalho” como único tipo de arrecadação de vestimentas do ano.

Nós, do Rotaract, demos mais visibilidade a campanha, já existente e contínua em nosso município, e decidimos continuar essa parceria até, pelo menos, o meio do ano. Os resultados já superaram nossas expectativas. Deixo aqui minha sincera gratidão por todos os que têm contribuído para o sucesso desse projeto.

Estamos sempre dispostos a crescer juntos e servir para transformar vidas”, afirmou.

A presidente do Fundo Social, Roselara Goreti de Castro, agradece o empenho dos integrantes do Rotaract e de toda a população sempre muito solidária e disposta a colaborar. “Lembramos que essa campanha de arrecadacao de roupas, na parceria com o Rotaract, continua. São iniciativas maravilhosas que nos ajudam muito”, frisou.

Fonte: Prefeitura de Batatais