Parceria entre Prefeitura, ACE e Sebrae oferece cursos de capacitação para famílias atendidas pela Assistência Social

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o SEBRAE e ACE – Associação Comercial e Empresarial de Batatais, realizará cursos de formação profissional.

Serão ofertados, inicialmente no mês de abril, cursos de Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons Finos, no período de 04 a 08 de abril, e Sobremesa e bolo no Pote, no período de 11 a 18 de abril.

Os cursos possuem duração de 20 horas e serão ministrado de segunda a sexta-feira, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Coronel Ovídeo, 508, das 13 às 17 horas.

A capacitação é voltada às famílias que são acompanhadas pelos Centros de Referencia de Assistência Social – CRAS, junto ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias – PAIF e pelo Centro de Referencia Especializado de Assistência Social- CREAS, junto ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI e que estão dentro dos critérios de renda mensal per capta familiar no valor igual ou inferior a ½ (meio) salário mínimo vigente, além de possuir cadastro junto a CADúnico Municipal.

As pessoas interessadas devem procurar seu equipamento de referencia para inscrição e maiores informações, as vagas são limitadas.

Segundo Fernanda Girardi, Secretária da Assistência Social, a formação profissional qualificada proporciona a ampliação das capacidades pessoais, suas competências e o fortalecimento de suas habilidades para aproveitarem as oportunidades de mercado, e por meio delas, buscarem sua renda estável e desenvolvimento social e econômico.

