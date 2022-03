Empossada a nova composição do Conselho Municipal de Saúde

Na manhã desta quinta-feira, 24 de março, no salão nobre da Prefeitura, o Prefeito Juninho Gaspar, acompanhado pelo Vice Dr. Ricardinho, deu posse para os novos componentes do Conselho Municipal de Saúde.

A composição conta com a participação das seguintes pessoas: representando o órgão municipal de saúde – Bruna Francielle Toneti, titular e Silvana Frezza Pisa, suplente; trabalhadores de saúde – Wilson Ferreira Vico, titular e Maristela de Sousa, suplente; representantes dos prestadores de serviço: Associação Batataense dos Deficientes Físicos ABADEF – Camila Alessandra Agostinho Leandri, titular e Juliana Paco Tosi, suplente; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Laila Fernanda de Azevedo dos Santos, titular, Cristiane Maira de Oliveira, suplente; Santa Casa de Misericórdia – Nicholas Alexander Boldrin Ferreira, titular e Marília Toscano Nobre, suplente; Unimed – Jeferson da Paz, titular e Carlos Henrique Tofetti, suplente; representantes de usuários – titulares: Rosa Sueli Chagas Soffiatti, Celso Bueno de Oliveira, Paula Sandra de Castro Ribeiro Chagas, Marcia Helena Sousa Salgado Antoneli, Carla de Almeida, Rosangela Maria Santos da Silva, suplentes: Sirlei de Almeida Barreiro, José Inácio Romagnolli, Sandra Kusma, Inalva Maria Pereira Giaculi, Bruno de Paula Silveira e Gustavo Martins dos Santos.

Segundo a Secretária Bruna, o Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e de grande importância para o Sistema Único de Saúde.

“Os integrantes do Conselho são representantes da gestão, trabalhadores, entidades e usuários com voz ativa em todas as tomadas de decisões no âmbito da saúde pública do nosso município.

O SUS que almejamos é construído a cada dia com a participação social, sendo o Conselho fundamental nesse processo”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Batatais.