Operação Tapa-buracos chega ao Jardim Elisa

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, chegou com as equipes da operação tapa-buracos no Jardim Elisa.

Segundo o responsável, o diretor de serviços José Mário Cavallini, foram percorridos, nos últimos dias, o Jardim Virgínia, o Cana Verde e o bairro Adolfo Penholato.

“O Prefeito Juninho Gaspar pediu que fizéssemos todas as ruas em cada bairro que entrarmos. Então seguimos dessa forma, agora no Jardim Elisa e depois no São Carlos”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Batatais