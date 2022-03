Prefeito Juninho Gaspar, secretários e equipes participaram do Ciclo de Debates promovido pelo Tribunal de Contas

Nesta quinta-feira, 24 de março, nas dependências do Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, foi realizada a 26ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. De Batatais, além do Prefeito Juninho Gaspar, estiveram presentes alguns secretários e funcionários que trabalham diretamente com a questão financeira nas diversas áreas da gestão pública.

O encontro, que marcou o retorno das reuniões presenciais do Tribunal de Contas, enfocou o novo modelo de fiscalização da corte, bem como orientou sobre temas relacionados à Lei n° 14.143 de 2021, a aplicação de recursos, terceiro setor, transparência e controle interno, entre outros.

O evento contou com a presença do presidente do TCE, Dimas Ramalho; de conselheiros; auditores; e de membros do Ministério Público de Contas (MPC) junto ao TCESP; bem como do Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi, que, acompanhado de Diretores e equipe técnica, esclareceu dúvidas mais recorrentes por parte dos gestores.

“Foi muito organizado e de grande relevância o ciclo de palestras. Quero cumprimentar o presidente Dimas Ramalho e todos os organizadores. Nós temos procurado participar de todas as capacitações possíveis, pois muitas mudanças estão ocorrendo e precisamos nos atualizar, junto com a nossa equipe, que é formada essencialmente por técnicos”, ressaltou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais