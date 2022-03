Podcast Cinema e Pipoca – Difusora e Rádio 2 (31-03-22)

Fabiana Altran traz as últimas notícias do entretenimento: Wagner estrela série de DiCaprio na Apple TV+. Disney+ vai contar histórias do esquilo de ‘A Era do Gelo’. Nos cinemas, ‘Morbius’ da Marvel e ‘A Hora do Pesadelo’.