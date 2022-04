CRAS realiza a acolhida coletiva de pessoas atendidas

Com o maior controle da pandemia da Covid-19, os Centros de Referencia de Assistência Social – CRAS retomaram os atendimentos coletivos.

Já foi possível realizar a acolhida coletiva das pessoas atendidas, uma estratégia com a formação de pequenos grupos para repasse de informações gerais dos serviços, oficinas e projetos ofertados, escuta das demandas gerais das famílias do território, compreensão dos impactos sobre as demandas elencadas e divulgação de assuntos de interesse de famílias e da comunidade, como por exemplo, informações sobre Beneficio de Prestação Continuada, Programas de Transferência, Políticas Públicas e Inclusão Produtiva.

De acordo com Fernanda Girardi, Secretária Municipal de Assistência Social, essa forma de trabalho é interessante, pois oportuniza às famílias o compartilhamento e identificação de demandas em comum, iniciando, já na acolhida, um processo de compreensão de que as vulnerabilidades vivenciadas são fenômenos sociais e não problemas particularizados, sensibilizando-as para a importância do protagonismo e da participação social.

Fonte: Prefeitura de Batatais