Projeto direcionado para atender pessoas em vivência de rua foi tema de reunião na Assistência Social

Foi realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, uma reunião entre a secretária Fernanda Cristina Robes Girardi, os vereadores Gustavo Rastelli e Eduardo Ricci, representantes do Conselho Municipal Antidrogas e a Diretora da Proteção Social Especial Ana Paula Jardim.

O objetivo foi a elaboração de projeto, de iniciativa da Sociedade Civil Organizada, em parceria com a secretaria, visando o atendimento à população de rua, por meio de abordagem social de forma sistemática, agora na modalidade itinerante.

A ação visa dar sequência ao trabalho executado em 2021, que tem como perspectiva a busca ativa e atendimento de pessoas em vivência de rua, moradores de rua ou mesmo itinerantes, com o objetivo de identificar este público e ofertar serviços das Políticas de Assistência Social e Saúde na perspectiva tanto da garantia de seus direitos, bem como favorecimento do processo de saída das ruas possibilitando condições de acesso à rede de serviços no município.

Fonte: Prefeitura de Batatais

Foto: Internet