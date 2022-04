Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora e Rádio 2 (04_04_22)

Embora as mulheres sejam as principais vítimas da osteoporose, entre os homens o quadro costuma ser mais grave. No Saúde e Bem Estar de hoje, o endocrinologista Sérgio Maeda diz quais são os sinais e dá orientações para prevenir a doença.