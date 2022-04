Iniciados os cursos de fabricação de ovos de páscoa e sobremesas na Secretaria de Assistência Social

Em parceria com o SEBRAE, SENAI e ACE, foram iniciados na Secretaria Municipal de Assistência Social os cursos de formação profissional que fazem parte do Projeto Inclusão Produtiva.

Neste mês de abril serão ministrados os cursos de “Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons Finos” e “Sobremesa e Bolos no Pote”, que no total atenderão 32 pessoas com qualificação e formação profissional gastronômica.

Os cursos têm como objetivo potencializar o desenvolvimento humano e oportunizar acesso à renda estável por meio da formação profissional técnica qualificada.

A inscrição foi realizada nos Centros de Referencia de Assistência Social – CRAS e Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS.

Segundo a Secretária de Assistência Social, Fernanda Girardi, é uma honra poder contar com a parceria para a realização de ótima formação profissional de forma acessível, proporcionando o fortalecimento das habilidades pessoais de cada um para aproveitarem as oportunidades de mercado, buscarem renda estável e desenvolvimento social e econômico.

Fonte: Prefeitura de Batatais