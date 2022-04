Presidente do Fundo Social de Batatais participa de encontro com a primeira-dama do estado

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Batatais, Roselara Goreti de Castro, participou nesta segunda-feira, 4 de abril, na cidade de Franca, do encontro com a primeira-dama do estado, Luciana Garcia, e presidentes de fundo sociais.

Estiveram presentes representantes de 23 municípios da região de Franca.

Foi o primeiro encontro regional da nova primeira-dama de São Paulo, que também reuniu o presidente do Fundo Social do estado, Fernando Chucre e a Técnica Regional do Fussp, Sueli Cezarette. O evento aconteceu na sede do Fundo Social de Franca, coordenado pela primeira-dama Cynthia Milhim Ferreira.

“Foi um momento extremamente positivo. Pudemos trocar experiências e fazer solicitações ao Fundo Social do Estado. Luciana Garcia foi muito atenciosa e mostrou bastante interesse em ajudar nossa região”, ressaltou Roselara.

Fonte: Prefeitura de Batatais