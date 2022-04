Esses são dados de um novo estudo divulgado esta semana pela Fiocruz. A pesquisa, que ainda não foi revisada por pares, avaliou o ganho de proteção que a terceira dose forneceu a adultos no Brasil que completaram o esquema vacinal com duas doses da CoronaVac.

Segundo a análise, no período de chegada e predominância da variante ômicron por aqui, entre dezembro do ano passado até metade de março, duas doses de Coronavac oferecem uma proteção de 8,1% contra Covid-19 sintomática e de 57% contra desfechos graves da doença (veja tabelas abaixo).

Julio Croda, pesquisador da Fiocruz que participou do estudo, diz que essa foi a primeira pesquisa do tipo a avaliar a efetividade da Coronavac e a dose de reforço no contexto da variante ômicron.

Segundo a Fundação, os resultados reforçam a recomendação do Ministério da Saúde, em nota técnica divulgada em novembro de 2021, para que o Brasil priorizasse a utilização de vacinas de RNA mensageiro, tais como a da Pfizer na dose de reforço, independentemente do esquema vacinal primário.

Em março, no anúncio de recomendação da aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid para os idosos com mais de 80 anos, o Ministério da Saúde disse que a aplicação deve ser feita, preferencialmente, com o imunizante da Pfizer, mas Janssen e AstraZeneca também podem ser utilizadas no novo reforço de idosos.