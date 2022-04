Batatais vence São Tomaz de Aquino pela Copa Sul/Minas de Futsal

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer venceu São Tomaz de Aquino jogando na casa do adversário nesta quarta-feira, 6 de abril. No placar 3 a 2 para os atletas batataenses com dois gols do Jean e 1 do Clayton, num jogo extremamente disputado e com pressão da torcida.

A equipe tem como responsáveis técnicos a professora Ione Lourenço Cappato e Michel Ferreira Araujo (kita). Neste jogo também foi acompanhada pelo Diretor de Esportes, Sandro Lemes Araújo.

É Batatais se destacando nas competições regionais!!!

Fonte: Prefeitura de Batatais