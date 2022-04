Secretaria de Saúde alerta: combate a dengue é de todos

Os casos de dengue vem crescendo em todo o país nestes primeiros meses do ano, em comparação com o início de 2021. Aqui em Batatais não é diferente, de acordo com dados da Vigilância em Saúde, foram confirmados até agora 35 casos da doença até a última semana, sendo 18 negativados.

O alerta é para a necessidade de intensificar as medidas de vigilância, já que o período de maior transmissão de dengue se dá entre os meses março e abril devido ao ciclo das chuvas e o tempo necessário para a replicação e disseminação do vírus entre os humanos e os vetores.

Os agentes de saúde estão indo casa a casa para inspeção e atendimento de denúncias em imóveis de risco, priorizando o entorno das residências com casos confirmados da doença. O trabalho permanente da Vigilância em Saúde e Controle de Vetores está sendo intensificado com equipes fiscalizando terrenos e estabelecimentos e toda a população é chamada a eliminar recipientes com água parada.

Algumas recomendações: tampar as caixas d’água, manter calhas sempre limpas, deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo, limpar semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia, manter lixeiras bem tampadas e ralos limpos e com aplicação de tela, além de manter lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água.

Fonte: Prefeitura de Batatais