Inclusão: Prefeito Juninho Gaspar e Vice Dr. Ricardinho participam do Teanique e anunciam ações efetivas em favor dos autistas

Com organização a cargo do Movimento de pais de Autistas de Batatais, foi realizado neste domingo, 10 de abril, nas dependências da antiga Febem, o 1º Teanique. Foi um dia de alegria, com integração das famílias, onde também foi destacado o mês de conscientização mundial do autismo.

O Prefeito Juninho Gaspar e o Vice Dr. Ricardinho, acompanhados do Vereador Gustavo Rastelli, estiveram presentes e afirmaram que a Administração Municipal, por meio das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, está trabalhando junto com as famílias para realização de ações de acolhimento e efetiva inclusão.

“Esse trabalho temos como um compromisso nosso, inclusive estamos estudando a elaboração de um projeto de lei, para encaminhar para a Câmara Municipal, em breve, para tratar sobre as políticas públicas do município para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, criando um cartão de identificação”, informou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais