Nova variante BA.2 da Covid-19 é detectada em pacientes de Batatais

A Secretaria Municipal de Saúde, que segue o trabalho de enfrentamento a Covid-19, informa a população que foram detectados dois casos de pacientes de Batatais que contraíram a variante BA.2 da Covid-19, sendo um de amostra coletada dia 17 de fevereiro e outro no dia 24 do mesmo mês.

A confirmação é do Instituto Butantan, que fez o sequenciamento.

A BA.2, uma subvariante da Omicron, que causou o novo surto da doença no início deste ano, é mais contagiosa, mas os estudos preliminares apontam que os sintomas tendem a ser mais leves para os pacientes que seguiram as recomendações e tomaram todas as doses disponíveis da campanha de vacinação. Já indivíduos não vacinados e imunocomprometidos seguem em maior risco de ter quadros graves.

Os números de casos registrados na cidade se mantém baixos e, segundo a Secretária de Saúde, Bruna Toneti, o trabalho de monitoramento é permanente, sempre buscando orientar a população, que deve manter os cuidados de higienização dos ambientes, principalmente.

Fonte: Semusa