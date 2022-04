Secretaria de Meio Ambiente alerta para destinação adequada de pilhas e equipamentos eletrônicos

A Prefeitura de Batatais, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, está recebendo pilhas e pequenos eletrônicos para destinação adequada. Anualmente a Secretaria envia esses materiais para reciclagem a custo zero.

“Gostaríamos de contar com o auxílio da população. Estamos aceitando pequenos eletrônicos, que não tem mais função ou utilidade, como modems, roteadores, celulares, barbeadores ou depiladores, coisas assim”, informou o Secretário Lucas Camargo Tofeti, que lembra que a Acomar e a Coomar, ambas as Instituições que trabalham com coleta seletiva no município, recebem eletrônicos de grande porte.

A Administração Municipal ressalta que o importante é a destinação correta. “Materiais eletrônicos podem conter diversos materiais como chumbo, cádmio, berílio, cobre e alumínio, que podem causar danos ao meio ambiente. Como somos parte do meio ambiente, danos causados a ele representam danos à saúde. Além disso, há bastante plástico nesses materiais que pode ser reciclado”, ressaltou Lucas.

Os itens são recebidos na sede da Secretaria, que fica na Avenida Doutor Chiquinho Arantes, nº 301, Centro, das 8 às 11 e das 13 até às 16 horas. Informações podem ser detalhadas pelo telefone 3761-0880.

Fonte: Prefeitura de Batatais