Trabalho de revitalização das praças da cidade avança

Oferecer um espaço apropriado para as famílias, com segurança, por meio de uma iluminação adequada e limpeza. Esse é o objetivo do projeto priorizado pela Administração Municipal que está revitalizando as praças da cidade.

Segundo o Prefeito Juninho Gaspar, aproximadamente 100 praças do município, que estavam sem iluminação, muitas com a fiação furtada, estarão recebendo o trabalho da equipe da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos.

“Estamos ao mesmo tempo instalando a fiação, colocando lâmpadas de led, de forma inédita nas praças da cidade, e promovendo poda das árvores e a limpeza das áreas verdes. Diariamente duas ou três praças estão recebendo esses cuidados”, informou.

Já receberam as melhorias, as praças das igrejas de Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora Aparecida e São Cristóvão, nos bairros Auxiliadora, Vila Lídia e Anselmo Testa; praças do Jardim Virgínia e Dom Romeu e o trabalho segue agora pelo Cana Verde, Adolfo Penholato e no canteiro central da Avenida Pref. Geraldo Marinheiro.

Fonte: Prefeitura de Batatais