Escola Municipal Célia Bueno recebe programa ‘Saúde Bucal’

A Escola Municipal Professora Célia Bueno Cavalcanti de Albuquerque foi palco, na manhã desta terça-feira, 19, do lançamento do projeto piloto “Saúde Bucal na Escola”, que será implementado por meio de uma parceria das secretarias municipais de Saúde e Educação, contando com apoio do Vereador Júlio Eduardo Marques Pereira, que colaborou com a produção de cartazes.

Segundo a secretária de Saúde, Bruna Toneti, todas às terças-feiras, os alunos da unidade serão contemplados com as ações do projeto, que inclui avaliação bucal, orientações sobre questões relacionadas à alimentação saudável, aos cuidados com os dentes e à saúde bucal de forma geral.

Para isso, profissionais especializados usarão como ferramentas interativas bonecos-fantoches, exibição de filmes, contação de histórias e material gráfico. Durante a ação, as crianças receberão mimos didáticos, como escovinhas de dente coloridas e outros materiais de higiene.

O projeto, que faz parte do programa “Saúde na Escola”, conta com a coordenação do Chefe de Divisão de Odontologia Dr. Nelson Elias Sobrinho e participação da Dra. Fabiana Vasconcelos Gaspar, dentista, e Lisa Cândido Baviera, auxiliar de consultório, além de toda a equipe da escola.

O secretário de Educação do município, Victor Hugo Junqueira, disse que o principal objetivo do “Saúde na Escola” é a promoção de ações preventivas de saúde no ambiente escolar.

“No caso do programa Saúde Bucal, o início será com atividades informativas, como palestras, rodas de conversa e outras atividades para que as crianças despertem o interesse pelos cuidados com a saúde bucal. São ações importantes para garantir a boa saúde dos nossos estudantes. É um projeto piloto e temos a intenção de expandi-lo para outras unidades educacionais”, disse o secretário.

Fonte: Prefeitura de Batatais