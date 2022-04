O g1 procurou a Alesp para saber se o projeto de resolução contra o deputado do União Brasil segue na Casa após a renúncia, mas ainda não recebeu retorno.

A sessão que aprovou o relatório contra o deputado foi marcada por tumulto, em 12 de abril. A militância do MBL, movimento do qual Do Val faz parte, compareceu à Alesp durante a votação. Com cartazes, gritaram na porta do local da reunião “Não à cassação”. Policiais militares lotaram os corredores da Casa para tentar impedir alguma confusão.