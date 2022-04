Rodrigo Mussi tem alta da UTI e ficará na enfermaria; Veja linha do tempo da internação

O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos de idade, do BBB22, que sofreu um grave acidente de carro na madrugada do dia 31 de março, em São Paulo, ficou semanas internado no Hospital das Clínicas, passou por cirurgias e intubação até, finalmente, ter alta da UTI nesta quarta-feira (20).

“É com imensa alegria que informo que o Rod está tendo alta da UTI neste momento. Ficará na enfermaria a partir de hoje, onde continuará a sua reabilitação”, disse o irmão do ex-brother, Diogo Mussi, em seu Instagram na manhã desta quarta-feira.

Acidente

Rodrigo estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo e, por não estar usando cinto de segurança, foi arremessado para a parte da frente do veículo. O motorista assumiu que dormiu ao volante.

Fonte: Quem