Dr. Ricardinho participa das comemorações dos 50 anos da Marispan na Agrishow

Nesta terça-feira, 26 de abril, o Vice-prefeito Dr. Ricardinho, representando o Prefeito Juninho Gaspar que está em Brasília, esteve presente na Agrishow em Ribeirão Preto onde visitou o stand da empresa batataense Marispan, que realizou uma cerimônia para as comemorações dos seus 50 anos de fundação.

“Um dia de comemoração, de luta de uma empresa que tanto nos orgulha, com produtos de altíssima qualidade no mercado do agronegócio, elevando o nome da nossa cidade por todos os cantos do país e até fora do Brasil. Meus parabéns a toda família Nascimento e a todos envolvidos.

Obrigado pela oportunidade de comemorar os seus 50 anos de história”, disse o Vice-prefeito, que esteve acompanhado pelo Chefe de Gabinete Juninho Riul e pelo Secretário de Administração, Vinícius Bergamo.

Neste ano comemorativo, a Marispan, que é líder do segmento de carregadores frontais, lançou no mercado o equipamento M145 para tratores com até 240CV de potência. O lançamento ocorreu no momento em que a empresa também anunciou investimento de R$ 20 milhões para a ampliação da sua unidade fabril.

O Vice-prefeito Dr. Ricardinho estará visitando também os stands da Jumil e Fundição Batatais.

Fonte: Prefeitura de Batatais