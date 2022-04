Prefeito Juninho Gaspar assina em Brasília convênio do Projeto Escola Federativa

O Prefeito Juninho Gaspar está em Brasília participando da marcha de administradores municipais e tratando de vários assuntos de interesse de Batatais. Nesta quarta-feira, 27 de abril, ele assinou, junto a Secretaria de Governo da Presidência da República, o Termo de Convênio do Projeto Escola Federativa.

“Trata-se de um importante convênio que vai possibilitar qualificação, capacitação e aprimoramento dos servidores públicos de forma gratuita. Com isso teremos melhor prestação de serviços oferecidos aos cidadãos”, disse o Prefeito.

Por meio de plataforma digital, os servidores públicos poderão acessar a Escola Federativa, instrumento criado com objetivo é contribuir com o intercâmbio de boas práticas de governança e gestão pública dos entes federativos.

“A ideia central é capacitar à distância alguns servidores de cada prefeitura, e esses servidores terão a responsabilidade de dividir esse conhecimento operacional com os vários setores das administrações, tornando as prefeituras mais modernas e mais conectadas com os vários programas federais”, explica a ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo.

A plataforma digital reúne em um mesmo lugar cursos, seminários e oficinas.

Fonte: Prefeitura de Batatais