Saiba como destinar parte do seu Imposto de Renda para ações e projetos de Batatais

Você sabia que é possível destinar parte do seu IR (Imposto de Renda) a doações direcionadas a fundos municipais? Essa iniciativa não aumenta em nada o valor de seu imposto a ser pago, não diminui o valor da restituição e, de quebra, você pode ajudar a repassar recursos a instituições de apoio a crianças e adolescentes de Batatais.

O FMDCA (Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente) capta recursos e financia projetos referentes à garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente de Batatais. Somente estão aptos a receber esses recursos os projetos devidamente certificados pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

“Desta forma, milhares de crianças e adolescentes de nossa cidade podem se beneficiar tendo, por exemplo, acesso ampliado à cultura e aos esportes. Os mesmos recursos podem ainda ser utilizados no financiamento de ações que impactam na formação integral do ser humano”, disse Victor Hugo Junqueira, secretário de Educação de Batatais.

COMO DOAR

Pessoas físicas podem doar até 3% do seu Imposto de Renda para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e é preciso indicar essa destinação no momento de fazer a declaração do IR, em formulário completo.

1º passo: Preencha a sua Declaração (formulário completo).

2º passo: Clique na aba “Resumo da Declaração” e selecione o item “Doações Diretamente na Declaração”. Depois clique em “Crianças e Adolescentes”.

3º passo: Clique em “Novo”. Tipo de fundo: Municipal. UF: SP. Município: Batatais

4º passo: O valor máximo de doação é calculado automaticamente e será abatido do valor devido ou acrescido à sua restituição. Você preenche no espaço correto o valor a ser doado e ao final da declaração imprime o DARF ECA. Também é possível informar ao CMDCA sobre a sua doação.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cmdcabatatais@yahoo.com.br.

A conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é:

– Banco: 001 Banco do Brasil

– CNPJ: 17.844.354/0001-15

– Agência: 03514

– Conta Corrente: 80.000-7

Fonte: Prefeitura de Batatais