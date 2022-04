Secretaria de Saúde intensifica ações para identificar câncer de boca e garganta

A Secretaria de Saúde de Batatais aproveitará a ampliação da movimentação nas unidades básicas de saúde no próximo sábado, 30, por conta das campanhas de vacinação em andamento, para intensificar a prevenção ao câncer de boca e garganta.

Segundo a secretária de Saúde do município, Bruna Toneti, a ação visa investir na saúde bucal por meio de uma avaliação preventiva junto aos usuários da rede municipal de saúde.

O objetivo, diz ela, é identificar possíveis sinais da doença na cavidade oral e encaminhar os casos eventualmente suspeitos para o setor de referência.

“Com o arrefecimento dos números da pandemia de Covid-19, as atividades do setor de Odontologia do município foram retomadas e, diante da importância dos exames preventivos do câncer bucal, realizaremos essa ação no sábado, durante o horário de vacinação”, afirmou a secretária.

O serviço estará disponível, das 8h às 13h, nas unidades de saúde da Vila Lídia, do Altino Arantes, CSI e da Vila Lopes.

Fonte: Semusa