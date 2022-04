Batatais recebe na Agrishow, viatura L200 4×4 para patrulha rural

O município de Batatais foi contemplado com uma viatura L200 4×4, a diesel, no valor de R$ 227 mil, para ser usada na patrulha rural pela Guarda Civil Municipal Lincoln Braga. O veículo foi entregue, nesta quarta-feira, 27, durante a 27ª edição da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto.

A aquisição foi possível após um trabalho de viabilização feito por meio de uma parceria entre o prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, e os vereadores Wladimir Ferraz de Menezes e Gustavo Rastelli junto à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado.

Segundo o prefeito, que no ano passado também conseguiu uma viatura, o veículo recebido agora será utilizado para a sequência do trabalho de implementação do Programa “Agro SP +Seguro”.

Na comitiva batataense para receber a camionete estavam o vice-prefeito Dr. Ricardinho, o chefe de gabinete da Prefeitura, Orion Francisco Marques Riul Júnior, os vereadores Wladimir Ferraz de Menezes e Gustavo Rastelli, além do assessor da secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado, o batataense Leonardo Riul.

“O veículo chega para reforçar a segurança pública em nossa cidade, especialmente na zona rural, onde vivem tantos produtores e trabalhadores que merece toda atenção do poder público.

Temos de agradecer ao deputado Baleia Rossi, que intermediou a solicitação do município, bem como ao Governador Rodrigo Garcia, ao secretário da Agricultura e Abastecimento, Francisco Matturro e o assessor da pasta, Leonardo Riul, pela compreensão de nossa necessidade e contribuição”, disse o vice-prefeito.

Fonte: Prefeitura de Batatais