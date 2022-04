Oportunidade: venha estagiar na Prefeitura de Batatais

Você é estudante e tem interesse em conhecer de perto o setor público? Gostaria de participar de projetos que impactam diretamente na vida dos moradores do município? A Prefeitura de Batatais está com vagas de estágio abertas para estudantes de nível técnico ou superior, dos mais diversos perfis e formações.

Há oportunidades nas áreas jurídica, de educação, saúde, administração, comunicação, finanças, meio ambiente, obras públicas, entre outras.

Para participar da seleção, os interessados devem cadastrar o currículo no Ciee (Centro de Integração Empresa Escola).

A carga horária de estágio será de seis horas por dia, de segunda à sexta-feira, com bolsa de R$ 750 mensais.

O estágio oferece ao estudante a oportunidade de se adquirir experiência prática, complementar a formação teórico-acadêmica e, consequentemente, o prepara para o mercado de trabalho.

O secretário de Administração, Vinícius Bergamo, disse que o estágio na Prefeitura de Batatais proporciona um complemento robusto da aprendizagem, contribuindo para a formação do estudante e, posteriormente, para sua prática profissional. “No serviço público, o estudante poderá conhecer de perto e participar da rotina de um trabalho de alto impacto para a sociedade”, disse.

Os estagiários da prefeitura são devidamente orientados por profissionais dos quadros da administração e as contratações serão feitas de acordo com a necessidade e as possibilidades da prefeitura.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (16) 3600-8579 e (16) 99967-6900. Currículos podem ser cadastrados no e-mail curriculos.franca@ciee.ong.br, com a palavra “Batatais” no campo “assunto”.

Fonte: Prefeitura de Batatais